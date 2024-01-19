Dilovası’nda 15 Tatil Çocuk Şenliği

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilecek olan “15 Tatil Çocuk Şenliği” etkinliğine katılacak çocuklar İngilizce Atölyesi, Sahne Gösterileri, Sanat ve Boyama Etkinlikleri, Akıl ve Zeka Oyunları, Parkur Etkinlikleri, Robot Adamlar gibi çeşitli etkinliklerle hem dinlenecek hemde eğlenerek öğrenecekler.

Etkinliğe katılacak çocuklara ayrıca elma şekeri, pamuk şekeri ve Osmanlı macunu gibi çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Organizasyon; 22 Ocak Pazartesi günü saat 13:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Polisan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.