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Dilovası’nda 15 Tatil Çocuk Şenliği

Dilovası Belediyesi karnelerini alarak 15 gün yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler özel yarıyıl şenliği düzenliyor.

Dilovası'nda 15 Tatil Çocuk Şenliği

19 Ocak 2024 Cuma 22:16

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilecek olan “15 Tatil Çocuk Şenliği” etkinliğine katılacak çocuklar İngilizce Atölyesi, Sahne Gösterileri, Sanat ve Boyama Etkinlikleri, Akıl ve Zeka Oyunları, Parkur Etkinlikleri, Robot Adamlar gibi çeşitli etkinliklerle hem dinlenecek hemde eğlenerek öğrenecekler.  

 

Etkinliğe katılacak çocuklara ayrıca elma şekeri, pamuk şekeri ve Osmanlı macunu gibi çeşitli ikramlarda bulunulacak.  

Organizasyon; 22 Ocak Pazartesi günü saat 13:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Polisan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

 

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