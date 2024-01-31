Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi





Çocuklar için ara tatilinde birçok etkinliğe imza atan Dilovası Belediyesi, etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde organize edilen ve Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikler kapsamında son olarak “Sihirbaz ve Bubble Show” programı çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti.



