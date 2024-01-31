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Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği “Sihirbaz ve Bubble Show” programı çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Dilovası'nda çocuklar doyasıya eğlendi

31 Ocak 2024 Çarşamba 15:16


Çocuklar için ara tatilinde birçok etkinliğe imza atan Dilovası Belediyesi, etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde organize edilen ve Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikler kapsamında son olarak “Sihirbaz ve Bubble Show” programı çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çocukları bu eğlenceli etkinlikte yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Hamza Şayir yaptığı konuşmasında “Geleceğimiz olan minik yavrularımızı çok seviyoruz. İnşallah eğitimli çocuklarımızla ilçemiz gelecekte daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.
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