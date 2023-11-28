Lojistik sektörünün imdadına Suriyeli şoförler yetişti

Dilovası’nda 35 yıldır lojistik sektöründe taşımacılık faaliyeti gösteren Karadağ Lojistik Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı Nizamettin Karadağ, son yıllarda yerli TIR şoförlerinin yüksek maaş vermelerine karşılık ilgi göstermemesinden şikayetçi. Karadağ imdadına Suriyeli şoförlerin yetiştiğine dikkat çekti Karadağ, ağır vasıta şoförü yetiştiren meslek yüksekokullarının yaygınlaştırılmasıyla sektörün talebinin karşılanacağına inandığını ifade etti. Karadağ son zamanlarda sektörde karşılaştığı TIR şoförü ihtiyacını ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu olan ancak TIR kullanabilme yeteneğine sahip kişilerin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’ndan ilgili belgelerin tedarik edilmesiyle karşılandığını ifade etti: “Yaklaşık 35 yıldır ülkemizde taşımacılık faaliyetiyle meşgulüm. Şu anda bizim Türkiye’de en çok ihtiyaç duyduğumuz ağır vasıta şoförleridir. Bizim ülke ekonomimiz hızla gelişen ekonomi. Buna paralel olarak da ağır vasıta sürücülüğünde ciddi düzeyde iş gücü açığı bulunmaktadır. Bizim devletimizden ivedilikle talebimiz ağır vasıta şoförleriyle ilgili olarak bir meslek yüksek okulu açılması. Biz şu anda ağır vasıta şoförleriyle ilgili ihtiyacımızı ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin içinde ağır vasıta ehliyeti olanlarla karşılamaya çalışıyoruz. Bu insanlara Türkiye Cumhuriyeti devletinin ağır vasıta sürücü belgesini aldırıyoruz. Psiko tekniklerini alıyoruz. Ulaştırma ve alt yapı bakanlığımızdan bu insanların hepsine ticari araç kullanabilecek ehliyeti niteliğindeki SRC belgelerini alıyoruz. Biz bunlara Türkiye Cumhuriyeti ehliyeti, piko teknik belgesi, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’mızdan ticari araç kullanabilir belgesi olan SRC belgeleri aldırarak istihdam etmeye çalışıyoruz.”





“BAKANLIK KOLAYLIK TANIYOR ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ İSTİSMAR EDİYOR”

Karadağ Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın sektörün ihtiyacını gidermek için gerekli kolaylığı sağladığına dikkat çekerken çalışabilmesi için gerekli izinleri alınmış yabancı uyruklu TIR şoförü çalıştırılmasında bazı sigorta şirketleri tarafından mağdur edildiklerini ifade etti. Karadağ, yabancı uyruklu ağır vasıta şoförü çalıştırılmasında bazı sigorta şirketlerinin 102 kodunu istismar ettiğini bu durumun da sektöre zarar verdiğini endişelerinin ise bu tür mağduriyetlerin artması durumunda ülkemizde bulunan yabancı uyruklu ağır vasıta şoförlerinin Avrupa’ya göç etmesini endişe ettiğini ifade etmekte: “Yol kontrollerinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Emniyet güçlerimiz bu belgeleri gördüğünde arkadaşlarımızın çalışmalarına izin veriyor. Fakat burada bizim bir tek sıkıntımız bizim ülkemizde tıbbi engelliler için kullanılan 102 kodudur. Bu 102 kodu güncellenmeyen eski kanun çerçevesinde yabancı uyruklulara da konulmuş. Sigorta şirketleri bunu istismar ederek hasar esnasında hasarımızı ödemiyor. Durumun devam etmesi halinde yaklaşık 10 bin koruma statüsündeki Suriyelilerin işsiz kalacağı bunların birçoğu üçüncü ülkelere göç edeceği bizim ülkemizdeki TIR şoförü açığının da hızla büyüyeceği aşikardır.”

“YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLAR YERLİ İŞÇİLERİN İŞİNİ ELİNDEN ALMIYOR”

Karadağ toplumda yaygın olan “ülkemizde bulunan yabancı uyruklu çalışanların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı iş arayanların işini elinden alıyor” algısının tamamen yanlış olduğunu ifade itti: “Ayrıca yanlış bir algıyı da burada düzeltmek istiyorum. Şöyle bir şey düşünülebilir. Suriyeliler bizim ülke yurttaşlarımızın yaptığı işleri yapıyor. Uluslararası iş Gücü Genel Müdürlüğü çok güzel bir şekilde bunu takip ediyor. Bize bir Suriyeliyle ilgili izin verildiğinde 1 hafta içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumu’na aynı meslekten bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı müracaat ettiğinde Suriyelinin iş akdi fesih ediliyor. Ve bu anlamda da soruşturduğumuz kadarıyla iş ve işçi bulma kurumuna müracaat edip de TIR şoförüdür iş arayan bir tek TIR şoförü vatandaşı yok. Zaten önemli bir işgücü açığı var”

SURİYELİ EL HAMMUD: “TÜRKİYE’DE AİLEMİ GEÇİNDİRMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYORUM”

Sektörde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Hüseyin El Hammud 11 sene önce Türkiye’ye geldiğini ve ailesiyle ikamet ettiğini 4 oğlu olduğunu ailesinin geçimini sağlamak için TIR şoförlüğü yapmaya mecbur olduğunu dile getirdi:”11 senedir buradayım. Oturuyorum burada. Ben de aile var. 4 oğlum var. Ben mecbur çalışıyorum burada. Ben TIR şoförü olarak TIR ehliyeti SRC aldım her şey var.” (ÜMİT ÜLKER)