Vali Aktaş, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi ile Bir Araya Geldi

Vali İlhami Aktaş, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş ve Şube Personeli Gökhan Özdemir ile bir araya geldi.

Makamda gerçekleşen ziyarette yürütülen çalışmalarının yanı sıra 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Kocaeli Şubesinin faaliyetlerini sonlandıracağı ve Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü üzerinden iş ve işlemlere devam edileceği bilgisini veren BİK Kocaeli Şube Müdürü Yalçıntaş, Vali Aktaş’a yeni görevinin hayırlı olası temennilerinde bulunarak kabullerinden dolayı teşekkür etti.





Misafirleri ile bir süre görüşüp sohbet eden Vali İlhami Aktaş, BİK Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş ve Şube Personeli Gökhan Özdemir’e ziyaretleri için teşekkür etti.