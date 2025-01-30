2023 yılında Uğur Tatar tarafından yazılıp yönetilen “Gümüş Yıl” filmi, 2025 yılında Hindistan’ın prestijli “Kalakari Film Festivali”ne seçilerek büyük bir başarıya imza attı. “Gümüş Yıl” filminin en dikkat çekici yönü, yönetmenin annesi Fehime Tatar ve babası Fahri Tatar’ın başrolde yer alması. Ayrıca yönetmenin eşi Saliha T. Tatar, filmin yardımcı yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda filmin müziklerine de önemli katkılarda bulunmuş.
Gümüş Yıl filmi Hindistan’ın prestijli film festivali Kalakari’ye seçildi!
Uğur Tatar'ın 2023 yapımı 'Gümüş Yıl' filmi, 2025'te Hindistan'ın prestijli 'Kalakari Film Festivali'ne seçildi.
2023 yılında Uğur Tatar tarafından yazılıp yönetilen “Gümüş Yıl” filmi, 2025 yılında Hindistan’ın prestijli “Kalakari Film Festivali”ne seçilerek büyük bir başarıya imza attı. “Gümüş Yıl” filminin en dikkat çekici yönü, yönetmenin annesi Fehime Tatar ve babası Fahri Tatar’ın başrolde yer alması. Ayrıca yönetmenin eşi Saliha T. Tatar, filmin yardımcı yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda filmin müziklerine de önemli katkılarda bulunmuş.