Gümüş Yıl filmi Hindistan’ın prestijli film festivali Kalakari’ye seçildi!

2023 yılında Uğur Tatar tarafından yazılıp yönetilen “Gümüş Yıl” filmi, 2025 yılında Hindistan’ın prestijli “Kalakari Film Festivali”ne seçilerek büyük bir başarıya imza attı. “Gümüş Yıl” filminin en dikkat çekici yönü, yönetmenin annesi Fehime Tatar ve babası Fahri Tatar’ın başrolde yer alması. Ayrıca yönetmenin eşi Saliha T. Tatar, filmin yardımcı yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda filmin müziklerine de önemli katkılarda bulunmuş.











Film, evliliğinin son demlerinde olan yaşlı bir kadının iç dünyasını ve yaşadığı çelişkileri merkezine alıyor. Bu kadın, yıllar boyunca tahammül ederek sürdürdüğü evliliğinde artık kocasının varlığına bile katlanamaz hale gelir. Korkunç rüyalarla uykuları bölünen kadın, evdeki eşyalardan kurtulmaya çalışarak bir nevi kocasını hayatından silmeye uğraşır. Ancak, yaşlı adam bu sessiz çığlıkları görmezden gelerek, kaldırılan tüm eşyaları tekrar yerine koyar ve hayatına kaldığı yerden devam eder. Bu kısır döngü devam ederken, yaşlı kadın beklenmedik bir karar vererek her şeyi değiştirecek bir adım atar.











“Gümüş Yıl”; izleyicilere evlilik, tahammül ve içsel çatışmaların hikâyesini derinlemesine işlerken imkânsızlıkların yaratıcı ve etkileyici sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.



