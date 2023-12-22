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Minikler Buğdayın Yolculuğuna Tanık Oldu

Kartepe'de çocuklar için "Bir Buğday Müzikali" oyunu renkli anlara sahne oldu

Minikler Buğdayın Yolculuğuna Tanık Oldu

22 Aralık 2023 Cuma 11:57

 Oyunu izleyen minikler, buğdayın yolculuğunu ve israfın zararları anlatıldı.   
 Kartepe Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği "Bir Buğday Müzikali" gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Yazar ve yönetmenliğini Erkay Yavuz’un yaptığı Bir Buğday Müzikali'nde Ahmet Cevahir, Filiz Bakkal, Barış Ali Çeliker ve Yusuf Can Katrancı rol alıyor. Oyun, yolculuğu sırasında birçok engelle karşılaşan komik buğdayın tek isteğinin ekmek olduğu anlatılıyor. Müzikalde kaynakların önemine, israfın zararlı ve nasıl önleneceğine dair bilgiler veriliyor. 
                               


İHA
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