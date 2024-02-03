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Öğrencilerine sinema sevgisini aşılayan matematik öğretmeni

Matematik öğretmenliğinin yanı sıra sinemayla da yakından ilgilenen Ümit Tatar, üçüncü kısa metraj filmini kendi öğrencileri ile çekti.

Öğrencilerine sinema sevgisini aşılayan matematik öğretmeni

03 Şubat 2024 Cumartesi 12:21

Küçüklüğünden beri sinemayla ilgilendiğini ve sinemanın hayata bakışını değiştirdiğini söyleyen matematik öğretmeni, öğrencilerine de sinema sevgisini aşılamak için bu yola çıktığını belirtti.



Öğretmenlik yaptığı Sırasöğütler Anadolu Lisesi’nde bir sinema grubu kuran Ümit Tatar, öğrencilerine “senaryo nasıl yazılır”, “çekim açıları nedir” ve “kısa film nasıl çekilir” gibi teorik dersler verdikten sonra onlardan bir senaryo yazmalarını istedi. Daha sonra öğrencilerinin kaleme aldığı senaryoyu çekmek için kolları sıvayan Ümit Tatar, oyuncu kadrosunu da tamamen kendi öğrencilerinden oluşturdu.


Çekimleri tamamlanan “Tek Kelime” isimli kısa film, Ümit Tatar’ın üçüncü kısa metraj filmi olma özelliğini taşıyor. 

Yönetmenlik dışında kurguyu da üstlenen Ümit Tatar, filmin kısa sürede kurgusunu tamamlayacağını ve kurucularından biri olduğu Maksat Sinema Olsun’un YouTube kanalında yayınlayacağını söyledi.


Daha önce “Denizi Unutma” (2018) ve “Umut Var” (2018) kısa filmlerinin yönetmen koltuğuna oturan Ümit Tatar, bu filmlerde de öğrencilerinin yanı sıra öğretmen arkadaşlarına oyuncu olarak yer vermişti. (UĞUR TATAR)
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