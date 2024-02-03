Öğretmenlik yaptığı Sırasöğütler Anadolu Lisesi’nde bir sinema grubu kuran Ümit Tatar, öğrencilerine “senaryo nasıl yazılır”, “çekim açıları nedir” ve “kısa film nasıl çekilir” gibi teorik dersler verdikten sonra onlardan bir senaryo yazmalarını istedi. Daha sonra öğrencilerinin kaleme aldığı senaryoyu çekmek için kolları sıvayan Ümit Tatar, oyuncu kadrosunu da tamamen kendi öğrencilerinden oluşturdu.
Öğrencilerine sinema sevgisini aşılayan matematik öğretmeni
Matematik öğretmenliğinin yanı sıra sinemayla da yakından ilgilenen Ümit Tatar, üçüncü kısa metraj filmini kendi öğrencileri ile çekti.
Öğretmenlik yaptığı Sırasöğütler Anadolu Lisesi’nde bir sinema grubu kuran Ümit Tatar, öğrencilerine “senaryo nasıl yazılır”, “çekim açıları nedir” ve “kısa film nasıl çekilir” gibi teorik dersler verdikten sonra onlardan bir senaryo yazmalarını istedi. Daha sonra öğrencilerinin kaleme aldığı senaryoyu çekmek için kolları sıvayan Ümit Tatar, oyuncu kadrosunu da tamamen kendi öğrencilerinden oluşturdu.