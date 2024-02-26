KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uğur Tatar’dan Harikalar

Uğur Tatar’ın “Kertenkeleler Ölmeye Mahkumdur” şiir kitabı ve “Kulübelerde Vızıldayan Haikular” adlı çok özel Haiku tekniği ile yazılmış sıra dışı şiirlerin yeraldığı şiir kitabı bulunuyor. Ve yine Kısa Film Senaryolarının yeraldığı “Maksat Senaryo Olsun” adlı kitabı mevcuttur.

Uğur Tatar'dan Harikalar

26 Şubat 2024 Pazartesi 21:25

Üsküdar’da doğduğu için olsa gerek; bir yandan Aziz Mahmud Hüdayi’den size bir esinti getirdiğini hissediyorsunuz diğer bir yandan İstanbul Beyefendisi bir gencin nezaketini.
Son derece saygılı, ufku açık, çalışkan teknolojiyi iyi kullanan bir genç, iyi ve güzel bir insan.  Belki çok insan bilmiyor tanımıyor kendisini. Bu değerli Radyo, Televizyon ve Sinema alanında bölgemizin kıymetli şairi, ödüllü senaryo yazarı Uğur Tatar. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlanan; “Kertenkeleler Ölmeye Mahkumdur” şiir kitabı ve “Kulübelerde Vızıldayan Haikular” adlı çok özel  Haiku tekniği ile yazılmış sıra dışı şiirlerin yeraldığı şiir kitabı bulunuyor. Ve yine Kısa Film Senaryolarının yeraldığı “Maksat Senaryo Olsun” adlı kitabı mevcuttur.

Bu değerli yazarımız ve kıymetli insan bu harika eserlerini bana imzalı hediye etti. Kitap ki en güzel armağandır insana. Çünkü hep söylüyorum; “Kitapsız hayat yaşanmamış hayattır.”Hepinize bu kitapları okumanızı ve kitap okumanızı öneriyorum.

Nedret Demir
Evrensel Kültür ve Sanat Derneği Kurucu Üye
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kitapyurdu Doğrudan YayıncılıkKDYKertenkeleler Ölmeye MahkumdurKulübelerde Vızıldayan HaikularMaksat Senaryo OlsunNedret Demir
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şair Süleyman Usta ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman Canlı Yayında Buluştu Şair Süleyman Usta ve Belgesel Yönetmeni İsmail...
İsmail Kahraman ve Nedret Demir'den Sanat Dünyamızda Devri Alem Programı İsmail Kahraman ve Nedret Demir'den Sanat Dünyamızda...
Tarihçi Yazar Recep Kankal ile özel röportaj Tarihçi Yazar Recep Kankal ile özel röportaj
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (12-18 Şubat 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (12-18...
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE KUTLANIYOR KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE KUTLANIYOR
Onay Şahin Rüzgârı, Gebze Antik Cafe'de esti! Onay Şahin Rüzgârı, Gebze Antik Cafe'de esti!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Şair Süleyman Usta ve Belgesel Yönetmeni İsmail...
Gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, şair Süleyman Usta www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'un...

Haberi Oku