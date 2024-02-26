Uğur Tatar’dan Harikalar

Uğur Tatar’ın “Kertenkeleler Ölmeye Mahkumdur” şiir kitabı ve “Kulübelerde Vızıldayan Haikular” adlı çok özel Haiku tekniği ile yazılmış sıra dışı şiirlerin yeraldığı şiir kitabı bulunuyor. Ve yine Kısa Film Senaryolarının yeraldığı “Maksat Senaryo Olsun” adlı kitabı mevcuttur.

Üsküdar’da doğduğu için olsa gerek; bir yandan Aziz Mahmud Hüdayi’den size bir esinti getirdiğini hissediyorsunuz diğer bir yandan İstanbul Beyefendisi bir gencin nezaketini.





Son derece saygılı, ufku açık, çalışkan teknolojiyi iyi kullanan bir genç, iyi ve güzel bir insan. Belki çok insan bilmiyor tanımıyor kendisini. Bu değerli Radyo, Televizyon ve Sinema alanında bölgemizin kıymetli şairi, ödüllü senaryo yazarı Uğur Tatar. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlanan; “Kertenkeleler Ölmeye Mahkumdur” şiir kitabı ve “Kulübelerde Vızıldayan Haikular” adlı çok özel Haiku tekniği ile yazılmış sıra dışı şiirlerin yeraldığı şiir kitabı bulunuyor. Ve yine Kısa Film Senaryolarının yeraldığı “Maksat Senaryo Olsun” adlı kitabı mevcuttur.





Bu değerli yazarımız ve kıymetli insan bu harika eserlerini bana imzalı hediye etti. Kitap ki en güzel armağandır insana. Çünkü hep söylüyorum; “Kitapsız hayat yaşanmamış hayattır.”Hepinize bu kitapları okumanızı ve kitap okumanızı öneriyorum.





Nedret Demir