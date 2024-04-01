SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Kocaman: "Kartepe'de 142 bin 500 kişi kazandı"

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman, "Kartepe'de 142 bin 500 kişi kazandı" dedi.

Başkan Kocaman:

01 Nisan 2024 Pazartesi 13:29

 AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde birlik ve beraberlik içerisinde kazandık. Önümüzdeki dönemde halkımızın bize verdiği mesajı iyi anlayarak yolumuza devam edeceğiz.  Biz, hizmet ve eser siyaseti ile Kartepe'mizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Kartepemize kazandırdığımız eserler ile kalkındık, güçlendik. Kartepemizi daha da geliştirerek geleceğe sağlam ve güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Biz Kartepe'yiz. Seçimlerde belediye başkan adayı olan tüm adaylara teşekkür ediyorum, demokrasi şölenimize katkı sağladıkları için. Biz biriz beraberiz. Kazanan Kartepe olmuştur. Bana oy veren, vermeyen, gönlünde başka bir aday olan tüm Kartepeli hemşehrilerime ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 
 Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 "Örnek liderliği ile eser ve hizmet siyaseti ile her zaman bizim yolumuza rehber olan, gücümüze güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Aileme, eşime, oğluma, teşkilatımızın her kademesindeki yol arkadaşlarıma, bir aile gibi olduğumuz ekip arkadaşlarıma, değerli basın mensuplarımıza destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Kartepe'de 142 bin 500 kişi kazandı"  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık: Başkan Bıyık: "Kazanan Darıca oldu"
Başkan Sezer: Başkan Sezer: "Kocaeli'deki en yüksek oylardan birini...
Kocaeli'de aylar süren seçim maratonu bitti Kocaeli'de aylar süren seçim maratonu bitti
Muharrem Tutuş oyunu kullandı Muharrem Tutuş oyunu kullandı
Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; “Kazanan Darıca olacak” Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; “Kazanan...
Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Başkan Bıyık: "Kazanan Darıca oldu"
Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milletimiz sandıkta...

Haberi Oku