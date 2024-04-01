Başkan Kocaman:

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde birlik ve beraberlik içerisinde kazandık. Önümüzdeki dönemde halkımızın bize verdiği mesajı iyi anlayarak yolumuza devam edeceğiz. Biz, hizmet ve eser siyaseti ile Kartepe'mizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Kartepemize kazandırdığımız eserler ile kalkındık, güçlendik. Kartepemizi daha da geliştirerek geleceğe sağlam ve güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Biz Kartepe'yiz. Seçimlerde belediye başkan adayı olan tüm adaylara teşekkür ediyorum, demokrasi şölenimize katkı sağladıkları için. Biz biriz beraberiz. Kazanan Kartepe olmuştur. Bana oy veren, vermeyen, gönlünde başka bir aday olan tüm Kartepeli hemşehrilerime ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek liderliği ile eser ve hizmet siyaseti ile her zaman bizim yolumuza rehber olan, gücümüze güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Aileme, eşime, oğluma, teşkilatımızın her kademesindeki yol arkadaşlarıma, bir aile gibi olduğumuz ekip arkadaşlarıma, değerli basın mensuplarımıza destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Kartepe'de 142 bin 500 kişi kazandı"

İHA