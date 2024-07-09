14 ülkeden 74 yelkenci Kocaeli'de yarıştı

Türkiye Yelken Federasyonu; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla "470 Gençler Dünya Şampiyonası" düzenledi. Şampiyonaya 14 ülkeden katılan 74 yelkenci kıyasıya yarıştı. Darıca Balyanoz Koyu'nda düzenlenen şampiyona, heyecanlı anlara sahne oldu. Şampiyonanın 13 Temmuz'da son bulacağı bildirildi.

"Körfez'e eski canlılığını kazandırmak en büyük hayalimiz"

Heyecanlı olduklarını ifade eden Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Şampiyonayı Kocaeli'de gerçekleştirmek istedik. Körfez'e eski canlılığını kazandırmak en büyük hayalimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bize çok destek verdi. Hem şampiyonanın dört dörtlük gerçekleşmesi hem de Körfez'deki canlılığı artırmak için tesis yatırımı yapmayı kabul etti ve yelkenciler çok güzel bir tesise kavuştu. Darıca Belediyesi'nin desteğiyle de Bayramoğlu Yelken Kulübü ev sahipliğinde, dünyanın 14 ülkesini Kocaeli'de ağırlıyoruz. İnşallah kendi evimizde yaptığımız bu yarışta ülkemizi madalyayla taçlandırmak istiyoruz, heyecanımız çok büyük" dedi.

"Amacımız Paris’ten de madalyayla dönmek"

Başkan Akdurak, her yıl birçok şampiyonadan madalya ile döndüklerini belirterek, "Herhangi bir şampiyonaya giderken doğrudan madalya hedefiyle hareket ediyoruz. Gençlik sınıflarında sürdürülebilir başarının keyfini yaşıyoruz. Amacımız, ülkemize yelken sporunda madalya kazandırmak. Tokyo Olimpiyatları’na 8 sporcuyla gitmiştik, Paris Olimpiyat Oyunları’na yine 8 sporcuyla katılıyoruz. Amacımız Paris’ten de madalyayla dönmek. 2024'te madalya ile döneceğiz ama grafiğimize baktığımızda 2028 yılı yelkende bizim yılımız olacak diye düşünüyoruz. Bu şampiyona da geleceğin olimpik sporcularının kendilerini göstermeleri açısından son derece önemli" diye konuştu.

İHA