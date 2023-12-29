SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 Bin 200 Sporcunun Katılımıyla Türkiye Karate Şampiyonası Kartepe’de Başladı

Kartepe'de 2 bin 200 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası başladı.

2 Bin 200 Sporcunun Katılımıyla Türkiye Karate Şampiyonası Kartepe'de Başladı

29 Aralık 2023 Cuma 09:53

 Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 58 ilden, 590 kulüp ve 2 bin 200 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda başladı. 3 gün sürecek olan şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda başlayan mücadeleye Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, birim müdürleri sporcular ve veliler katıldı. Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası’nda konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, “Bu şampiyonayı gerçek anlamda icra edilmesini sizlerin desteği ile sağlayacağız. Burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ederim” dedi. 
  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "İlçemizde çok sayıda spor branşı yapılmaktadır. Her türlü spor faaliyetini destekliyoruz. Bizim kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Burada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık" Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık"
Kick Boks Sporcuları Kuşak Sevinci Yaşadı Kick Boks Sporcuları Kuşak Sevinci Yaşadı
Dilovası'nın 3 Mahallesine 25 Milyonluk Yatırım Dilovası'nın 3 Mahallesine 25 Milyonluk Yatırım
İzmit Belediyesi Afet Bölgesinde Kurduğu Poliklinikte Hasta Kabulüne Başladı İzmit Belediyesi Afet Bölgesinde Kurduğu Poliklinikte...
Engin Koyun'un Tahlilleri Temiz Çıktı Engin Koyun'un Tahlilleri Temiz Çıktı
Eşme Ahmediye'ye futbol sahası Eşme Ahmediye'ye futbol sahası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere...
Sporcularla buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençleri ve sporu...

Haberi Oku