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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı

04 Aralık 2023 Pazartesi 11:26

  Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak. 
  Kupada 4. tur maçlarının programı şöyle: 
 
  Yarın 
  13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor 
  13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor 
  15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor 
  17.00 Antalyaspor - Kepezspor 
  19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor 
  21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor 
 
  6 Aralık Çarşamba 
  13.00 Bandırmaspor - Somaspor 
  13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK 
  13.00 Bodrum FK - Menemen FK 
  13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor 
  14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler 
  14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor 
  14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar 
  14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor 
  14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor 
  14.00 Altay - Kırklarelispor 
  14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK 
  14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor 
  15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı 
  17.00 Hatayspor - Düzcespor 
  19.00 Kayserispor - Vanspor 
  21.00 Trabzonspor - Çorum FK 
 
  7 Aralık Perşembe 
  13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor 
  13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor 
  15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor 
  17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor 
  19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928 
  21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor 
  (İYA-S) 
 
4.12.2023 10:26:33  TSI 
NNNN                                         


İHA
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