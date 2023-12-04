Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak.
Kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor
13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor
15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor
17.00 Antalyaspor - Kepezspor
19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor
21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
6 Aralık Çarşamba
13.00 Bandırmaspor - Somaspor
13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK
13.00 Bodrum FK - Menemen FK
13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor
14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler
14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor
14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor
14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor
14.00 Altay - Kırklarelispor
14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK
14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor
15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
17.00 Hatayspor - Düzcespor
19.00 Kayserispor - Vanspor
21.00 Trabzonspor - Çorum FK
7 Aralık Perşembe
13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor
13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor
15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor
17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928
21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor
(İYA-S)
4.12.2023 10:26:33 TSI
NNNN
İHA