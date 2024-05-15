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Bin 219 Metrekare Parke Seriliyor

Kartepe Belediyesi yollara ve ara sokaklara yeni parke serim çalışması yapmaya başladı.

Bin 219 Metrekare Parke Seriliyor

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:21

 
  Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, “İstasyon Mahallesi Namık Kemal Caddemizde gerçekleştirdiğimiz parke serim ve bakım/onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Konforlu yollar için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 
 
  1219 metre kare döşeniyor 
  Belediye ekipleri, İstasyon Mahallesi Yelpaze Sokağında 140, Yıldırım Sokağında 277 ve Namık Kemal Caddesi’nde 488 metrekare parke tamiratını tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile toplam 1219 metrekare parke serim çalışması bitmiş olacak. 
                                    


İHA
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