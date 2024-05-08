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Çocuklar Çevreyi Korumayı Oynayarak Öğrendi

Gölcük Belediyesi, Yalı Evleri’nde düzenlediği etkinlik ile çocuklara çevre koruma ve geri dönüşüm bilinci aşıladı.

Çocuklar Çevreyi Korumayı Oynayarak Öğrendi

08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:55


  Gölcük Belediyesi çevre ve geri dönüşüm bilincini toplumun her kesimine yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gölcük Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü işbirliğinde, çevre koruma ve geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla oyunsal eğitim programı düzenledi. Yalı Evleri’nde drama eğitmeni Gözde Gürel'in rehberliğinde; oyunlar, interaktif gösteriler ve sunumlarla donatılan etkinlikte, çocukların çevre konusundaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlandı. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak, geleceğimizi korumak adına büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle onları bilinçlendirerek, sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmış oluyoruz" dedi. 
  Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği çevre bilinci etkinlikleri, çocukların çevre konusunda farkındalıklarını artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla devam edecek. 
                                  


İHA
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