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Darıca'da 5 Ayda 29 Bin ton Çöp Toplandı

Darıca Belediyesi, 2024 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 29 bin ton çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Darıca'da 5 Ayda 29 Bin ton Çöp Toplandı

07 Haziran 2024 Cuma 10:49

  Doğayı ve yeşili korumak adına çalışmalarını yürüten Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk 5 ayda 13 bin 500 ton inşaat atığı, 6 bin 500 kilogram cam atığı, 3 bin 250 litre bitkisel atık yağ, 850 kilogram pil ve elektronik atık ile 917 bin 700 ton hacimli atık topladı. 
  Darıca Belediyesi, ayrıca ilk 5 ayda 3 bin 250 ton ambalaj atık, 3 bin 700 kilogram tekstil atığı ve 956 lastik toplayıp geri dönüşüme kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Kendi bünyesinde satın aldığı çöp toplama araçlarıyla da daha verimli çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, ocak-mayıs arasındaki 5 ayda ilçe genelinde yaklaşık 29 bin ton çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. 
  Doğayı ve çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak yaptığımız tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve doğayı korumaya özen gösteriyoruz. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Daha temiz bir Darıca anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 
                                  


İHA
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