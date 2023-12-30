Gölcük Donanma Mahallesine Üst Geçit

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üst geçide Sezai Karakoç ismi verilecek. Yapılacak Sezai Karakoç üst geçidi Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak, 1120 metreküp c beton, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş kamera konulacak. Yapılacak çalışmanın toplam 180 takvim gününde bitirilmesi planlandı.
TEKLİF VEREN FİRMALAR
1- Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil
2- İsmail Durmuş ve Ay Taş imalat ortaklığı 30 Milyon 874 bin 781 TL
3- Ertan Acar ve Begün Mühendislik 31 milyon 839 bin 053 TL