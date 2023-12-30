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Gölcük Donanma Mahallesine Üst Geçit

Büyükşehir, Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu üzerine yaya üst geçidi yapılması için ihale düzenledi

Gölcük Donanma Mahallesine Üst Geçit

30 Aralık 2023 Cumartesi 14:13

 Gölcük Donanma Mahallesinde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için çelik yapı yaya üst geçidi yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen üst geçit ihalesine 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 26 milyon 865 bin 770 TL oldu.

 

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üst geçide Sezai Karakoç ismi verilecek. Yapılacak Sezai Karakoç üst geçidi Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak, 1120 metreküp c beton, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş kamera konulacak. Yapılacak çalışmanın toplam 180 takvim gününde bitirilmesi planlandı.

 

TEKLİF VEREN FİRMALAR

1-   Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil                                    26 milyon 865 bin 770 TL

2-   İsmail Durmuş ve Ay Taş imalat ortaklığı    30 Milyon 874 bin 781 TL

3-      Ertan Acar ve Begün Mühendislik                         31 milyon 839 bin 053 TL



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