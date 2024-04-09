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Kartepe Bayrama Hazır

Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve rahat geçmesi için bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Bayrama Hazır

09 Nisan 2024 Salı 14:15


 Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Kartepe Belediyesi ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı. Belediye bünyesindeki birimlerin koordinasyonu ve personelin çalışma programı da belirlendi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları arife gününe kadar tamamlayarak hazır hale getirecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak alanları Ramazan Bayramı’na hazır hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
 Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde de temizlik çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak. Ayrıca vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmaları da yürütülüyor. 
 Zabıta Müdürlüğü ise diğer birimlerle koordineli şekilde bayram süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere 24 saat kesintisiz hizmet verecek. 
                                    


İHA
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