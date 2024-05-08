Tuzla Caddesi'nde Üstyapı Yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Darıca'nın önemli caddelerinden birisi olan Tuzla Caddesi'nde üstyapıyı yeniliyor. Bin 850 metre uzunluğundaki 2x2 duble yolda yaya kaldırımları ve asfalt zemin yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, iş kapsamında 8 bin ton binder ve 5 bin tonda aşınma asfalt serimi yapacak. Caddenin doğalgaz ve Telekom altyapısının yenilendiği kısımlarda üstyapı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Mineral parke ve bordür yaya kaldırımları ile caddenin her iki tarafını yenileyecek olan Büyükşehir’in bölgedeki çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürüyor.

İHA