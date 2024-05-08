YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tuzla Caddesi'nde Üstyapı Yenileniyor

Darıca'daki Tuzla Caddesi'nin yolu ve yaya kaldırımları yenileniyor.

Tuzla Caddesi'nde Üstyapı Yenileniyor

08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:07

  
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Darıca'nın önemli caddelerinden birisi olan Tuzla Caddesi'nde üstyapıyı yeniliyor. Bin 850 metre uzunluğundaki 2x2 duble yolda yaya kaldırımları ve asfalt zemin yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, iş kapsamında 8 bin ton binder ve 5 bin tonda aşınma asfalt serimi yapacak. Caddenin doğalgaz ve Telekom altyapısının yenilendiği kısımlarda üstyapı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Mineral parke ve bordür yaya kaldırımları ile caddenin her iki tarafını yenileyecek olan Büyükşehir’in bölgedeki çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürüyor. 
                                      



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Darica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belediye Ekiplerinden Yoğun Mesai Belediye Ekiplerinden Yoğun Mesai
Küresel Çevre Fonu'ndan Kocaeli'ye Pilot Şehir Görevi Küresel Çevre Fonu'ndan Kocaeli'ye Pilot Şehir...
Menderes Bulvarı'nın Üstyapısı Yenilendi Menderes Bulvarı'nın Üstyapısı Yenilendi
Derince'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor Derince'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor
Körfez Mevlana Caddesi'nde Üstyapı Tamamlandı Körfez Mevlana Caddesi'nde Üstyapı Tamamlandı
Atık Camlar Yeniden Ekonomiye Kazandırılıyor Atık Camlar Yeniden Ekonomiye Kazandırılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Belediye Ekiplerinden Yoğun Mesai
Derince'de belediye ekiplerinin üstyapıdan park ve bahçelere kadar her noktada çalışmaları sürüyor.

Haberi Oku