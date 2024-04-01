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7 Katlı Apartmanın Çatısı Alev alev Yandı

İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı

7 Katlı Apartmanın Çatısı Alev alev Yandı

01 Nisan 2024 Pazartesi 23:24

 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın diğer apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.   
  Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın  apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. 
  Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu. 
                                        


İHA
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