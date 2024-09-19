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Ahşap Otel ve Kovboy Kasabası Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Ahşap yapılar alev alev yanarken, bazı köy evleri de yangından etkilendi.

Ahşap Otel ve Kovboy Kasabası Alev Alev Yandı

19 Eylül 2024 Perşembe 10:45

  - Ahşap otel ve kovboy kasabası alev alev yandı 
  - Alevler bazı köy evlerine de sıçradı
 
  Olay, gece 01.30 sıralarında Çamçukur mahallesinde meydana geldi. Kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ahşap yapıların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler çevrede bulunan bazı evlere de sıçradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti. Bazı vatandaşlar dumanlardan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde soğutma çalışması devam ediyor. 
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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