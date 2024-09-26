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Belediye genel sekreterinin adıyla dolandırdılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak atanan Balamir Gündoğdu'nun adını kullanan şahıs, "yardım kampanyası" adı altında vatandaşı dolandırdı.

Belediye genel sekreterinin adıyla dolandırdılar

26 Eylül 2024 Perşembe 11:35

 Edinilen bilgiye göre, 2022 yılında Kocaeli'de faaliyet gösterin bir şirketin sabit hattını arayan ve kendisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu olarak tanıtan A.K. (25), şirket müdürü Ömer K.'yı (35) dolandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri ailelere erzak dağıtmak üzere yardım kampanyası başlattıkları yalanını söyleyen A.K., Ömer K.'ya banka hesap numarası gönderdi. İsme güvenen Ömer K., yardımda kullanılmak üzere banka hesabına 21 bin TL gönderdi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçen Ömer K., böyle bir talepte bulunulmadığını öğrenmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. 
 
  İlk duruşma 
 Sanık A.K. hakkında "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan açılan davanın ilk durulması görüldü. Duruşmaya müşteki Ömer K. ve müşteki Balamir Gündoğdu'nun avukatı Ebru Çıtlak katıldı. Tutuksuz sanık A.K. ise duruşmaya katılmadı.  
 
 "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçince dolandırıldığımı anladım" 
 Olaya ilişkin yaşananları anlatan Ömer K., "Şirketin sabit hattından kendisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu olarak tanıtan kişi aradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyası olduğunu, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyacı olan ailelere yardım yapmak üzere erzak kolisi hazırlamak üzere bir firma ile anlaştıklarını söyledi. Bizim de bu konuda yardım yapabileceğimizi söyledi. 2 şirket adına toplam 21 bin TL değerinde 20 koli yardım yapabileceğimi söyledim. Bunun üzerine şahsi numarama IBAN numarası gönderildi. Verilen IBAN numarasına 21 bin TL gönderdim. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçince dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.  
  Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


İHA
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