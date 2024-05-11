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Cadde Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Cadde Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:32


  Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi. 
  Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 
                                    


İHA
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