banner1085
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuğunu dövdüğü iddia ettiği şahsın ölümüne sebep olan 2 sanığa müebbet hapis talebi

Kocaeli'de çocuğunu dövdüğü iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Çocuğunu dövdüğü iddia ettiği şahsın ölümüne sebep olan 2 sanığa müebbet hapis talebi

02 Ekim 2024 Çarşamba 11:40

 Donanma Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ile kuzeni A.K'yi (17) dövdü. Bunu öğrenen Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile A.K'nin amcası Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Aralarında çıkan kavgada Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, Ömer K. tarafından bıçaklandı. Süleyman Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. 2 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava sürecinde Serkan K.'de tutuklandı. 
 
  "Kaza sebebiyle olay meydana gelmiştir" 
  Sanıklar hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin anlatacakları sorulan sanık Ömer K., "Küçük yaşta babamı kaybettim, 7 yaşından beri babasız büyüdüm. Kimsenin malına yan gözle bakmadım. Meslek edindim, iş kurdum, topluma vatandaş kazandırdım. Tamamıyla talihsiz durum başımıza geldi. Kaza sebebiyle olay meydana gelmiştir. İş adamıyım, işimde gücümde biriyim. 2 taraf içinde üzgünüm" dedi. 
 Serkan K. ise "Kimseye zarar vermek için olay yerine gitmedim. Kimseye zarar vermek istemedim. Karşı tarafın bize saldırması ile olay meydana gelmiştir" şeklinde konuştu. 
 
  Mütalaa verildi 
  Cumhuriyet savcısı, iştirak halinde suçun işlediğine kanaat getirerek, sanıkların "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların yaralama suçundan da cezalandırılmaları istendi.  
 Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Savcılık Savcılık "Kovuşturmaya yer yok" dedi, anne "Adalet...
3 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı 3 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları...
Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti: Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti: "Dursak...
Bir hiç yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı Bir hiç yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Yangına banyoda yakalandı Yangına banyoda yakalandı
Mangal keyfi kabusa döndü Mangal keyfi kabusa döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Savcılık "Kovuşturmaya yer yok" dedi, anne...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 25 yaşındaki genç, iş yerinde yetkisiz olarak arızalı vinç yüklü kamyonu...

Haberi Oku