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Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Yatak Odasını Küle Çevirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın yatak odasını küle çevirdi

Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Yatak Odasını Küle Çevirdi

17 Nisan 2024 Çarşamba 09:34

 Bina sakinleri sokağa dökülürken itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.   
  Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1827 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6'ıncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.B. adlı kadın, elektrikli battaniyeyi fişe taktıktan kısa süre sonra yatak alev aldı. Korkuya kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken bina sakimleri ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken yatak odası kullanılamaz hale geldi. Tansiyonu yükselen ev sahibi H.B'ye ambulansta müdahale yapılırken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                            


İHA
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