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Gecenin Karanlığını Trafo Patlaması Böyle Aydınlattı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gecenin karanlığını bir trafoda meydana gelen patlama aydınlattı.

Gecenin Karanlığını Trafo Patlaması Böyle Aydınlattı

24 Kasım 2023 Cuma 09:48

 İlçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık amatör kameralar tarafından kaydedildi.   
  Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki bir trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. 
  Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi. 


   
                                          


İHA
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