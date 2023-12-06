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Kartepe Ketenciler Kültür Merkezi'nin Yapımı Tamamlandı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamaman, yapımı tamamlanan Ketenciler Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kartepe Ketenciler Kültür Merkezi'nin Yapımı Tamamlandı

06 Aralık 2023 Çarşamba 15:23

 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, göreve başladığından bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Ketenciler Kültür Merkezi’nin yapımından son dokunuşlar yapılıyor. Ketenciler Kültür Merkezi toplam 2 bin 955 metre kare alanda hizmet verecek. 537 metre kare kapalı alanı olan merkez içerisinde 135 metre kare düğün salonu, 18 metre kare muhtarlık ofisi, kadın spor merkezi, KAR-MEK sınıfları, mutfak, bebek bakım odası ve mescid bulunuyor. Ketenciler Kültür Merkezi’nde yaptığı inceleme sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepemize hem kültürel hem de sosyal olarak değer sağlayacak olan Ketenciler Kültür Merkezi Projemizi de tamamlıyoruz. Hemşehrilerimizin birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu daha da pekiştirecek olan Ketenciler Merkezimiz hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. 
                                       


İHA
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