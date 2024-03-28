banner1006
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kız meselesi" kavgasında ölen 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

28 Mart 2024 Perşembe 09:31

  
  Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü. 
  Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı. 
  Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Öğrencisi olan Kadem Can Çiçek’in cenazesi mahallesine götürüldü. Beylikbağı Mahallesi Sarı Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 16 yaşındaki gencin naaşı, Pelitli Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazesine okul arkadaşları, akrabaları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda sevenleri katılım sağladı. 
                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Abisini Boğazını Keserek Öldüren Zanlı Tutuklandı Abisini Boğazını Keserek Öldüren Zanlı Tutuklandı
Patlama Sesi Ekipleri Harekete Geçirdi Patlama Sesi Ekipleri Harekete Geçirdi
Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı
Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti
Doğal gaz bomba gibi patladı Doğal gaz bomba gibi patladı
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Abisini Boğazını Keserek Öldüren Zanlı...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...

Haberi Oku