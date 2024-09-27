ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 127 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de evden 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli İstanbul'da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli'de 127 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler İstanbul'da yakalandı

27 Eylül 2024 Cuma 10:27

  Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık 2023 tarihinde Çayırova ilçesinde bulunan evde 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Yapılan ihbar üzerine araştırma yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kimlik tespitinin ardından 10 suç kaydı bulunan T.S. ve 14 suç kaydı bulunan S.Ç. isimli şüphelileri, dün İstanbul'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Ayrıca 21 Eylül Darıca ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda B.U. ve E.Y. isimli şüpheliler, dün çalıntı motosiklet ve sahte plaka ile birlikte yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliKörfezDerinceDilovasıçayırovaGebzeIstasyonDaricaİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklarını okula götürmek için evden çıkmıştı, eski eşi tarafından bıçaklandı Çocuklarını okula götürmek için evden çıkmıştı,...
Araçtan açtıkları ateşle 9 yaşındaki çocuğu yaralayan 2 şüpheli yakalandı Araçtan açtıkları ateşle 9 yaşındaki çocuğu...
Belediye genel sekreterinin adıyla dolandırdılar Belediye genel sekreterinin adıyla dolandırdılar
Araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen çocuk yaralandı Araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen çocuk...
Kocaeli'de intihar: Kız arkadaşına kızıp hayatına son verdi iddiası Kocaeli'de intihar: Kız arkadaşına kızıp hayatına...
GÖLCÜK BELEDİYESİ YANGINDA HASAR GÖREN EVİ TEMİZLEDİ GÖLCÜK BELEDİYESİ YANGINDA HASAR GÖREN EVİ TEMİZLEDİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuklarını okula götürmek için evden çıkmıştı,...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuğunu okula götürmek için evinden çıkan genç kadın, bir yıl önce...

Haberi Oku