Kocaeli'de 127 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık 2023 tarihinde Çayırova ilçesinde bulunan evde 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Yapılan ihbar üzerine araştırma yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kimlik tespitinin ardından 10 suç kaydı bulunan T.S. ve 14 suç kaydı bulunan S.Ç. isimli şüphelileri, dün İstanbul'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 21 Eylül Darıca ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda B.U. ve E.Y. isimli şüpheliler, dün çalıntı motosiklet ve sahte plaka ile birlikte yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İHA