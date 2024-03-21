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Kucağında Çocuğuyla Adliyeye Sevk Edildi

Evden 113 bin TL'lik ziynet eşya çalan kadına ev hapsi

Kucağında Çocuğuyla Adliyeye Sevk Edildi

21 Mart 2024 Perşembe 14:01

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden 113 bin TL değerinde ziynet eşya çalan kadına çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. S.U, kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi. 
  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Şubat Çarşamba günü Gebze'de evden 113 bin TL değerinde ziynet eşya çalınması olayına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin S.U isimli şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda S.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece S.U'ya ev hapis cezası verildi. 
                                         


İHA
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