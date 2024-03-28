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Patlama Sesi Ekipleri Harekete Geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi.

Patlama Sesi Ekipleri Harekete Geçirdi

28 Mart 2024 Perşembe 09:24

Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi.  
  Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi 4536 Sokak’taki bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Panik yaşayan mahalleli ise derin bir nefes aldı. 
                                       


İHA
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