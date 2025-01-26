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Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda ters yönde ilerleyen alkollü sürücü kazaya yol açtı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

26 Ocak 2025 Pazar 11:07

 Kaza, 23.00 sıralarında D100 karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 186 promil alkollü olduğu tespit edilen 41 HK 383 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.K. yan yoldan D100 karayoluna tersten girdi. Ters istikamette ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç ile Ankara istikametinde ilerleyen A.K. yönetimindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Arkasından gelen G.Ç. idaresindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazanın şiddetiyle 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç yan yattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kazada A.K., G.Ç., R.N. ile A.K yaralandı. Yan yatan araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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