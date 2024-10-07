Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç önce tünel duvarına, ardından başka bir otomobile çarptı. Araç içerisinde sıkışan aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

07 Ekim 2024 Pazartesi 11:29