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Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Göreve Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü İzmit ve Gebze’deki okul önlerinde görev başında olacak.

Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Göreve Başlıyor

07 Eylül 2024 Cumartesi 10:16

 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi itibariyle başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde görev başında olacak. Zabıta ekipleri, okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 20 personelle görev başında olacak. Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yapacak olan zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze’de okul önleriyle trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak. Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıran ve can güvenliğini sağlayacak olan zabıtalar, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması için de görev yapacak. 

İHA
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