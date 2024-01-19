Alper Gezeravcı’nın Uzaydaki İlk Sözleri “İstikbal Göklerdedir” Oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğundaki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü oldu. Gezeravcı dünyaya ve Türk milletine şu sözlerle seslendi, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda ilk Türk’ün uzaya adım attığı şu anda kelimelerime yüce Atamızın şu sözüyle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir'.