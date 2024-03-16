EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ, Antarktika Seferine Katıldı

GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katıldı.

GTÜ, Antarktika Seferine Katıldı

16 Mart 2024 Cumartesi 21:59

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Kutup Çağrıları Kapsamında desteklenen, 122G261 kodlu, "Horseshoe Adası (Batı Antarktika Yarımadası) Örneğinde Hızlı Yükselmeye Uğrayan Yüksek Enerjili Kıyı Bölgelerinde, Çok Kaba Taneli Basamaklı Kıyı Şekillerinin Haritalanması ve Lüminesans Yöntemleri ile Tarihlendirilmesi" projesi kapsamında 27 Ocak-2 Mart 2024 tarihleri arasında Antarktika Bilim Seferinde yer aldı. 

TAE-VIII Seferine, TÜBİTAK-MAM, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nden araştırmacılar ve MGM, HGM ve SHOD kurumlarından uzmanlar ile İspanya, ABD ve Bulgaristan'dan araştırmacılar katıldı. 

Türkiye Geçici Bilim Üssü'nün yer aldığı ve Antarktik Daire'nin içerisinde bulunan Horseshoe Adası'nda projenin saha ve örnekleme çalışmaları başarı ile yürütüldü. Antarktika Bilim Seferine Doç. Dr. Erturaç'ın yanı sıra GTÜ mezunu TÜBİTAK-MAM uzmanları: Dr. Mehtap Dursun (MAM-Çevre) ve Yük. Müh. Aybike Gül Karaoğlu (MAM-KARE, TAE-VIII Çevre Zabiti) da katıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Öğrencilere Sınav Ücreti Desteği Öğrencilere Sınav Ücreti Desteği
Tavşantepe İlkokulu'na Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Kazandırıldı Tavşantepe İlkokulu'na Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı...
GTÜ Öğrencileri, DASK Yarışması'nda İkinci Oldu GTÜ Öğrencileri, DASK Yarışması'nda İkinci...
GEBZELİ ÖĞRENCİLER GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİNİ ÇOK SEVDİ GEBZELİ ÖĞRENCİLER GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİNİ...
Kartepeli izcilerin doğa macerası Kartepeli izcilerin doğa macerası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Körfez'de TYT deneme sınavında ilk 100'e giren öğrencilere hediye takdim edildi.

Haberi Oku