İtfaiyeden UMKE’ye iple erişim eğitimi

05 Ekim 2024 Cumartesi 17:20
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden ilk ekipler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi. Elde ettiği birikimi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşan Kocaeli İtfaiyesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekiplerine (UMKE) eğitim verdi. Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süren eğitimler Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Uygulamalı kısımda bu tip eğitimler için tasarlanmış olan istasyon ve simülatörler kullanıldı. Eğitimin teorik bölümünde iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar gösterildi. Uygulamalı bölümde ise yüksek açı kurtarma eğitim kulesi kullanılarak iple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak gerçekleştirildi.
İHA
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