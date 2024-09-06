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EĞİTİM:
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Üniversiteyi kazanan gençlere 5 bin TL'lik destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımı başvurularının başladığını duyurdu.

Üniversiteyi kazanan gençlere 5 bin TL'lik destek

06 Eylül 2024 Cuma 18:21

  Başkan Zinnur Büyükgöz'ün seçim beyannamesinde de yer verdiği, devlet üniversitesinin lisans bölümüne ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze'de ikamet eden öğrencilere verilecek 5 bin TL'lik nakdi destek yardımları için başvurular başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitime destek programı kapsamında gerçekleştirilecek nakdi yardıma ilişkin açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Yerleştirmeler yapıldı ve artık yeni bir hayatın başlangıç aşamasındasınız. 
 Biz de Gebze Belediyesi olarak eğitime destek amacımız doğrultusunda, seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz gibi geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerimizi yatırdık. Şimdi de eğitime destek programı kapsamında devlet üniversitelerinden birine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze'de ikamet eden gençlerimize 5 bin TL eğitim yardımını karar altına aldık. Biz daima eğitimin yanında olduk. 6 kütüphane, 5 bilim sanat merkezi ve diğer taraftan Güzide Gençlik Merkezi günde 2 bin öğrenciyle gençlerimize eğitim hizmeti ve sosyal hizmet veriyoruz. Biz bu tesisleri sizler için hazırladık. Şimdiden eğitim hayatınız hayırlı olsun. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
 5 bin TL'lik nakdi destek yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler Gebze Belediyesi'nin resmi internet sitesine yer alan ltıklayarak başvurularını tamamlayabilecek. 


İHA
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