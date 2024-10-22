KOTO’dan Polonya heyetiyle hem ziyaret, hem ticaret





Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve beraberindeki heyet, Kocaeli programı çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Hızır Fatih Sarıoğlu ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı görüşmede; Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos Piotr Fırlus, Konsolos Yardımcısı Ali Enes Mollaoğlu, Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu Yöneticisi Joanna Snopek Berbercioğlu, Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı İş Geliştirme Müdürleri Kağan Nalbantoğlu ile Elnara Mammadova da yer aldı.

YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ziyaret programını, yatırım ve işbirliği fırsatları bilgilendirme toplantısı ile pekiştiren Kocaeli Ticaret Odası, üyelerini Polonyalı heyet ile buluşturdu. Programda yaptığı konuşmada, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bulut, iki ülke arasındaki ticari temaslara dikkat çekerek, “İş dünyası temsilcileri olarak iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına daha yakın ilişkiler kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, Polonya’nın ihracatında 18., ithalatında ise 13. partner. İki ülkenin yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Kocaeli ile ticaretine baktığımızda ise; geçtiğimiz yıl ilimizden 395 milyon dolar ihracat ve 195 milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiş.

‘KOCAELİLİ İŞ İNSANLARI İŞBİRLİĞİNE HAZIR’

Kocaeli Ticaret Odası olarak 7 yıldır düzenlediğimiz Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliğimize bu yıl 10 Polonyalı firma katıldığını görüyoruz. Bu işbirliklerimizi daha da artırmayı arzu ediyoruz. Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir il. Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür. Odamıza kayıtlı yaklaşık 18 bin üyemiz bulunmaktadır. Kocaeli’de toplam 334’ü yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. Bu firmaların 200 tanesi AB menşelidir. Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,2’si Kocaeli’nden gerçekleşiyor. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 40. sıradayız. Kocaelili iş insanlarımız, mevcut yetkinlikleri ve potansiyelleri ile yeni işbirliklerine hazır noktadadır” dedi.

‘KOCAELİ’DEN VE EKONOMİSİNDEN ÇOK ETKİLENDİM’

Polonya Cumhuriyeti’nin işbirliği olanakları ile ilgili bilgiler sunan Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, “Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Necmi Bulut, Kocaeli ekonomisi ile ilgili çok güçlü bilgiler aktardı. Kocaeli’den ve ekonomisinden çok etkilendim. Bugün buraya konsolosluğumuzun ekonomi bölümü ve Polonya Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ajansımız ile beraber geldim. Amacımız iki ülkenin arasındaki ticareti geliştirmek. Ticaret kadar yatırım da bizim için çok önemli. Bugüne kadar 167 Türk sermayeli firma Polonya’da yatırım yapmış durumda. Bin 300’den fazla Polonyalıya iş veriyor bu firmalar. Ülkemizde 1 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyorlar. Türk inşaat firmaları özellikle gayet başarılılar. Metro inşaatları ve altyapı işlerinde önemli görevler üstleniyorlar. Kocaeli’nin otomotiv ve makine endüstrisinin merkezi olduğunu biliyorum. Enerji, bilişim, dijitalleşme başta olmak üzere tüm sektörlerde işbirliğini artırmak istiyoruz. Polonya son yıllarda bilişim sektöründe yatırımını artırdı. İşçi maliyetlerindeki faydalarımızın yanında yüksek eğitimli mühendislere de erişim kolay olduğu için daha fazla yatırım alabiliyoruz.

TURİZM, DENİZCİLİK…

Bir önemli sektör daha var bizim için; turizm. Türkiye ile rekabet halinde değiliz ama çok Polonyalı turist Türkiye’ye geliyor. Geçen yıl 1,5 milyon Polonyalı Türkiye’yi ziyaret etti. Bu yıl daha fazla olacağını düşünüyoruz. Turizm sektöründe Türkiye ile rekabet durumumuz yok ancak ülkemizin de görülmeye değer turistik bölgeleri var. Kocaeli aynı zamanda liman ve denizcilik şehri. Polonya da özellikle Baltık Denizi’nde önemli bir merkez. 700 kilometrelik bir kıyı şeridinde 3 büyük liman işlem yapmakta. Baltık Denizi için önemli limanlar bunlar. 2023 yılında 136 milyon ton kargo olmuş bu limanda. Türkiye ile Polonya arasında denizcilik sektörünün yaptığı işleri artırmak isteriz” dedi. Akabinde Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos Piotr Fırlus, ülkenin ekonomi verileri ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı, katılımcı iş insanlarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.