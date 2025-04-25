GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı kapılarını açıyor

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı kapılarını açıyor

25 Nisan 2025 Cuma 11:15

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor.

 

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF’ın tanıtım toplantısı bugün yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek fuarın Maide Restoran’daki tanıtım toplantısına; Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.

 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KARİYER FUARI

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada, Marmara Kariyer Fuarı’nın sadece bir istihdam platformu olmadığını ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 1142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor. Prof. Dr. Cantürk, “Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı unvanını alan MARMARAKAF’ta bu yıl da 1000’in üzerinde firmanın yer alması bekleniyor. Fuarda firma başına ortalama 676 ziyaret ve 96 CV toplandığı, CV’si alınan adayların yüzde 66’sı ile iletişime geçildiği belirlendi” dedi.

 

“KOCAELİ ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR ETKİNLİK”

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Kariyer Fuarı’nın Kocaeli adına çok değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor” dedi.

 

“GENÇLER PROFESYONEL DÜNYA İLE İLİŞKİ KURACAK”

Konuşmasına devam eden Dr. Baraçlı, “Kariyer fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği değil, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracağı ilişkinin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformudur. Gençlerle özel sektörün buluştuğu, geleceğin şehircilik projelerinin konuşulduğu bu platform, Marmara Denizi’nin başladığı şehir olan Kocaeli adına da önem arz etmektedir. Marmara’nın bereketli ikliminde bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş bir gelecek için gençlerimize yalnızca bir iş değil, bir istikbal sunan bu anlamlı buluşmada herkesi Kocaeli'ne bekliyoruz” dedi. İstanbul’da meydana gelen depremi hatırlatan Dr. Baraçlı, “Gençlerimizin afet bilinci konusunda da duyarlı olmalarını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

MOBİL UYGULAMA İLE BİLİMSEL VERİ TOPLANACAK

MARMARAKAF bu yıl farklı bir projeyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince kullanılacak MARMARAKAF Mobil Uygulama Sistemi ile gönüllü öğrencilerin desteğiyle veriler toplanacak ve bu veriler akademik çalışmalara kaynak oluşturacak. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendireceği bu verilerle uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.

 

700’DEN FAZLA ETKİNLİK

Bu yıl da 700’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda, sosyal sorumluluk projeleri, sağlık taramaları ve afet bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. AFAD tarafından düzenlenecek tatbikatlarla gençlere deprem bilinci aşılanacak. Tıp Fakültesi’nden akademisyenler ise diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi konularda bilgilendirme yapacak.

 

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLERLE BULUŞACAK

Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri de konuk konuşmacılar olacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TAV CEO’su Sani Şener, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz gibi isimlerin yanı sıra İlber Ortaylı, Doğu Demirkol, Gürkan Uygun gibi tanınmış isimler de fuarda gençlerle buluşacak.

 

TÜRKİYE’NİN DEVLERİ BİR ARADA

Fuar, sadece Kocaeli’ndeki öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İki gün sürecek etkinlikte Türk Hava Yolları, ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, BOTAŞ, TRT, Türk Telekom, TÜPRAŞ, Hyundai ve Ford Otosan gibi dev firmalar yer alacak. Türkiye’nin iş dünyasını geleceğin profesyonelleriyle buluşturan MARMARAKAF, gençlere sadece iş fırsatları değil, aynı zamanda ilham verici kariyer deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

 

MARMARA KARİYER FUARI AÇILIŞ PROGRAMI

Savunma Sanayi ve Türkiye

Prof. Dr. Haluk Görgün / Savunma Sanayi Başkanı

28 Nisan saat 13.00 – Akçakoca Salonu

 

Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk - Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Katılımcılar:

  • Tahir Büyükakın – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Yusuf Alemdar - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Memduh Büyükkılıç – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

28 Nisan saat 14.00 – Akçakoca Salonu

 

Bir Kariyer Öyküsü

Sani Şener / İş İnsanı TAV CEO’su

28 Nisan saat 15.25 – Akçakoca Salonu

 

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu

Alper Gezeravcı / Türkiye’nin İlk Astranotu

28 Nisan saat 16.00 – Akçakoca Salonu

 

ÜNLÜ İSİMLER DE KONUK OLACAK

28 Nisan saat: 18.30’da Demirhan Demircioğlu

29 Nisan saat: 13.00’da Uğur Bilgin / Özgün Aydın

29 Nisan saat. 13.15’de Gürkan Uygun

29 Nisan saat: 14.00’da Doğu Demirkol

29 Nisan saat: 16.00’da İlber Ortaylı

 

AÇIK HAVA SAHNESİ

28 NİSAN

12.00 / 13.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü

15.00 - Rock Müzik Konseri - ABZORBE

18.00 – Konser - Orhun İnce Ft Sectionband

20.00 – Konser - Emrah Demiralp

 

29 NİSAN

12.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü

13.00- Kangoo Jumps - Dumlupınar Üniversitesi Kangoo Jumps Gösteri Takımı

15.00 - Rock Müzik Konseri - Sarp Kumlu

17.00 - Pop Müzik Konseri Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

18.00 – Konser - Genç Ofis Müzik topluluğu

20.00 Kapanış Konseri  - KOÜ Türk Halk Müziği Korosu Konseri

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF MEDENİYETİ EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF...
Derince Ahmet Yesevi Camii’ne estetik dokunuş Derince Ahmet Yesevi Camii’ne estetik dokunuş
Anahtar Parti’den Büyükakın’a ziyaret Anahtar Parti’den Büyükakın’a ziyaret
Milli İrade Meydanı her gün dolup taştı Milli İrade Meydanı her gün dolup taştı
Büyükşehir, 23 Nisan’da hastanedeki çocukları unutmadı Büyükşehir, 23 Nisan’da hastanedeki çocukları...
23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti 23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA...
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF MEDENİYETİ

Haberi Oku