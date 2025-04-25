Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF’ın tanıtım toplantısı bugün yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek fuarın Maide Restoran’daki tanıtım toplantısına; Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KARİYER FUARI

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada, Marmara Kariyer Fuarı’nın sadece bir istihdam platformu olmadığını ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 1142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor. Prof. Dr. Cantürk, “Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı unvanını alan MARMARAKAF’ta bu yıl da 1000’in üzerinde firmanın yer alması bekleniyor. Fuarda firma başına ortalama 676 ziyaret ve 96 CV toplandığı, CV’si alınan adayların yüzde 66’sı ile iletişime geçildiği belirlendi” dedi.

“KOCAELİ ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR ETKİNLİK”

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Kariyer Fuarı’nın Kocaeli adına çok değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor” dedi.

“GENÇLER PROFESYONEL DÜNYA İLE İLİŞKİ KURACAK”

Konuşmasına devam eden Dr. Baraçlı, “Kariyer fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği değil, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracağı ilişkinin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformudur. Gençlerle özel sektörün buluştuğu, geleceğin şehircilik projelerinin konuşulduğu bu platform, Marmara Denizi’nin başladığı şehir olan Kocaeli adına da önem arz etmektedir. Marmara’nın bereketli ikliminde bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş bir gelecek için gençlerimize yalnızca bir iş değil, bir istikbal sunan bu anlamlı buluşmada herkesi Kocaeli'ne bekliyoruz” dedi. İstanbul’da meydana gelen depremi hatırlatan Dr. Baraçlı, “Gençlerimizin afet bilinci konusunda da duyarlı olmalarını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

MOBİL UYGULAMA İLE BİLİMSEL VERİ TOPLANACAK

MARMARAKAF bu yıl farklı bir projeyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince kullanılacak MARMARAKAF Mobil Uygulama Sistemi ile gönüllü öğrencilerin desteğiyle veriler toplanacak ve bu veriler akademik çalışmalara kaynak oluşturacak. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendireceği bu verilerle uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.

700’DEN FAZLA ETKİNLİK

Bu yıl da 700’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda, sosyal sorumluluk projeleri, sağlık taramaları ve afet bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. AFAD tarafından düzenlenecek tatbikatlarla gençlere deprem bilinci aşılanacak. Tıp Fakültesi’nden akademisyenler ise diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi konularda bilgilendirme yapacak.

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLERLE BULUŞACAK

Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri de konuk konuşmacılar olacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TAV CEO’su Sani Şener, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz gibi isimlerin yanı sıra İlber Ortaylı, Doğu Demirkol, Gürkan Uygun gibi tanınmış isimler de fuarda gençlerle buluşacak.

TÜRKİYE’NİN DEVLERİ BİR ARADA

Fuar, sadece Kocaeli’ndeki öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İki gün sürecek etkinlikte Türk Hava Yolları, ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, BOTAŞ, TRT, Türk Telekom, TÜPRAŞ, Hyundai ve Ford Otosan gibi dev firmalar yer alacak. Türkiye’nin iş dünyasını geleceğin profesyonelleriyle buluşturan MARMARAKAF, gençlere sadece iş fırsatları değil, aynı zamanda ilham verici kariyer deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

MARMARA KARİYER FUARI AÇILIŞ PROGRAMI

Savunma Sanayi ve Türkiye

Prof. Dr. Haluk Görgün / Savunma Sanayi Başkanı

28 Nisan saat 13.00 – Akçakoca Salonu

Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk - Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Katılımcılar:

Tahir Büyükakın – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Yusuf Alemdar - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Memduh Büyükkılıç – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

28 Nisan saat 14.00 – Akçakoca Salonu

Bir Kariyer Öyküsü

Sani Şener / İş İnsanı TAV CEO’su

28 Nisan saat 15.25 – Akçakoca Salonu

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu

Alper Gezeravcı / Türkiye’nin İlk Astranotu

28 Nisan saat 16.00 – Akçakoca Salonu

ÜNLÜ İSİMLER DE KONUK OLACAK

28 Nisan saat: 18.30’da Demirhan Demircioğlu

29 Nisan saat: 13.00’da Uğur Bilgin / Özgün Aydın

29 Nisan saat. 13.15’de Gürkan Uygun

29 Nisan saat: 14.00’da Doğu Demirkol

29 Nisan saat: 16.00’da İlber Ortaylı

AÇIK HAVA SAHNESİ

28 NİSAN

12.00 / 13.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü

15.00 - Rock Müzik Konseri - ABZORBE

18.00 – Konser - Orhun İnce Ft Sectionband

20.00 – Konser - Emrah Demiralp

29 NİSAN

12.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü

13.00- Kangoo Jumps - Dumlupınar Üniversitesi Kangoo Jumps Gösteri Takımı

15.00 - Rock Müzik Konseri - Sarp Kumlu

17.00 - Pop Müzik Konseri Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

18.00 – Konser - Genç Ofis Müzik topluluğu

20.00 Kapanış Konseri - KOÜ Türk Halk Müziği Korosu Konseri



(Ömer İLGEÇ)