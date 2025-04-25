Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı kapılarını açıyor

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF’ın tanıtım toplantısı bugün yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek fuarın Maide Restoran’daki tanıtım toplantısına; Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KARİYER FUARI
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada, Marmara Kariyer Fuarı’nın sadece bir istihdam platformu olmadığını ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 1142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor. Prof. Dr. Cantürk, “Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı unvanını alan MARMARAKAF’ta bu yıl da 1000’in üzerinde firmanın yer alması bekleniyor. Fuarda firma başına ortalama 676 ziyaret ve 96 CV toplandığı, CV’si alınan adayların yüzde 66’sı ile iletişime geçildiği belirlendi” dedi.
“KOCAELİ ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR ETKİNLİK”
Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Kariyer Fuarı’nın Kocaeli adına çok değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor” dedi.
“GENÇLER PROFESYONEL DÜNYA İLE İLİŞKİ KURACAK”
Konuşmasına devam eden Dr. Baraçlı, “Kariyer fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği değil, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracağı ilişkinin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformudur. Gençlerle özel sektörün buluştuğu, geleceğin şehircilik projelerinin konuşulduğu bu platform, Marmara Denizi’nin başladığı şehir olan Kocaeli adına da önem arz etmektedir. Marmara’nın bereketli ikliminde bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş bir gelecek için gençlerimize yalnızca bir iş değil, bir istikbal sunan bu anlamlı buluşmada herkesi Kocaeli'ne bekliyoruz” dedi. İstanbul’da meydana gelen depremi hatırlatan Dr. Baraçlı, “Gençlerimizin afet bilinci konusunda da duyarlı olmalarını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
MOBİL UYGULAMA İLE BİLİMSEL VERİ TOPLANACAK
MARMARAKAF bu yıl farklı bir projeyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince kullanılacak MARMARAKAF Mobil Uygulama Sistemi ile gönüllü öğrencilerin desteğiyle veriler toplanacak ve bu veriler akademik çalışmalara kaynak oluşturacak. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendireceği bu verilerle uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.
700’DEN FAZLA ETKİNLİK
Bu yıl da 700’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda, sosyal sorumluluk projeleri, sağlık taramaları ve afet bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. AFAD tarafından düzenlenecek tatbikatlarla gençlere deprem bilinci aşılanacak. Tıp Fakültesi’nden akademisyenler ise diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi konularda bilgilendirme yapacak.
ÜNLÜ İSİMLER GENÇLERLE BULUŞACAK
Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri de konuk konuşmacılar olacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TAV CEO’su Sani Şener, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz gibi isimlerin yanı sıra İlber Ortaylı, Doğu Demirkol, Gürkan Uygun gibi tanınmış isimler de fuarda gençlerle buluşacak.
TÜRKİYE’NİN DEVLERİ BİR ARADA
Fuar, sadece Kocaeli’ndeki öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İki gün sürecek etkinlikte Türk Hava Yolları, ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, BOTAŞ, TRT, Türk Telekom, TÜPRAŞ, Hyundai ve Ford Otosan gibi dev firmalar yer alacak. Türkiye’nin iş dünyasını geleceğin profesyonelleriyle buluşturan MARMARAKAF, gençlere sadece iş fırsatları değil, aynı zamanda ilham verici kariyer deneyimleri sunmayı amaçlıyor.
MARMARA KARİYER FUARI AÇILIŞ PROGRAMI
Savunma Sanayi ve Türkiye
Prof. Dr. Haluk Görgün / Savunma Sanayi Başkanı
28 Nisan saat 13.00 – Akçakoca Salonu
Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu Paneli
Moderatör: Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk - Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Katılımcılar:
- Tahir Büyükakın – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
- Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
- Yusuf Alemdar - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
- Memduh Büyükkılıç – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
28 Nisan saat 14.00 – Akçakoca Salonu
Bir Kariyer Öyküsü
Sani Şener / İş İnsanı TAV CEO’su
28 Nisan saat 15.25 – Akçakoca Salonu
Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu
Alper Gezeravcı / Türkiye’nin İlk Astranotu
28 Nisan saat 16.00 – Akçakoca Salonu
ÜNLÜ İSİMLER DE KONUK OLACAK
28 Nisan saat: 18.30’da Demirhan Demircioğlu
29 Nisan saat: 13.00’da Uğur Bilgin / Özgün Aydın
29 Nisan saat. 13.15’de Gürkan Uygun
29 Nisan saat: 14.00’da Doğu Demirkol
29 Nisan saat: 16.00’da İlber Ortaylı
AÇIK HAVA SAHNESİ
28 NİSAN
12.00 / 13.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü
15.00 - Rock Müzik Konseri - ABZORBE
18.00 – Konser - Orhun İnce Ft Sectionband
20.00 – Konser - Emrah Demiralp
29 NİSAN
12.00 - Dans Gösterisi - İrem Küçük / KOÜ Dans Kulübü
13.00- Kangoo Jumps - Dumlupınar Üniversitesi Kangoo Jumps Gösteri Takımı
15.00 - Rock Müzik Konseri - Sarp Kumlu
17.00 - Pop Müzik Konseri Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
18.00 – Konser - Genç Ofis Müzik topluluğu
20.00 Kapanış Konseri - KOÜ Türk Halk Müziği Korosu Konseri
(Ömer İLGEÇ)