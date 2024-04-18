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Başkan Sahaya İndi, Esnaflarla Bir Araya Geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla çay sohbetinde buluştu.

Başkan Sahaya İndi, Esnaflarla Bir Araya Geldi

18 Nisan 2024 Perşembe 13:08

  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık ilçe sakinlerini dinleyen başkan Çiftçi, Fatih Caddesi’nde esnaflarla buluştu. Cadde üzerindeki esnaflarla çay sohbetinde bir araya gelen Başkan Çiftçi, esnaflarla sohbet edip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Fatih Caddesi’nde alışveriş yapan Çayırovalılarla da selamlaşmayı ve sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çiftçi, kendisine iletilen talep ve sorunları da not alarak çözümü için gerekli adımların atılacağını belirttii. 
  Esnaflarla gerçekleşen çay sohbeti günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona ererken, ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Esnaflarımızla gönlümüz bir, sevgimiz baki, muhabbetimiz daim” açıklamasında bulundu. Başkan Çiftçi, esnaflarla çay sohbetinin ardından geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Yenimahalle sakinlerinden Metin Zengin’in yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirerek, başsağlığı diledi. 
                          


İHA
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