banner971
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu Merkez Sokak Hayvanlarına "Şifa" Oluyor

Çayırova'da geçtiğimiz aylarda faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların, bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor.

Bu Merkez Sokak Hayvanlarına

01 Şubat 2024 Perşembe 14:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana sokak hayvanlarının yaralarına merhem olan merkeze başvuran vatandaşlar, buradaki hizmetten oldukça memnun. Canlı odaklı hizmetin en güzel şekilde sergilendiği merkezde, sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alıyor. Ayrıca hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılırken, merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunuyor. 
 Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaşadığı yerdeki kediler için başvuran Gürkan Sezgin, "Buradaki hizmetten gayet memnunum. Hocamız, asistan arkadaşlarımız ve diğer personeller çok sıcakkanlı, güler yüzlü ve alanında yetkin arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 tane sokak kedisi getirdim ve burada aldıkları tedavi sonrasında gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Belediyemiz son zamanlarda bu alanda çok güzel çalışmalar yürütüyor. Yakından takip ediyorum. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir bina. Ben ve sokak gönüllüsü arkadaşlarımız, belediyenin bu hizmetinden gayet memnun" dedi. 
                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Belediyesi, 4 Yeni İş Makinesini Vatandaşlara Kazandırdı İzmit Belediyesi, 4 Yeni İş Makinesini Vatandaşlara...
Minikler Mum Atölyesinde Eğlendi Minikler Mum Atölyesinde Eğlendi
Derince'de Kedi Ve Köpek Mamalarını Artık Belediye Üretecek Derince'de Kedi Ve Köpek Mamalarını Artık Belediye...
İçleri Isıtan İkram İçleri Isıtan İkram
Saliha Erdim'e İlgi Saliha Erdim'e İlgi
Otobüslere Nano Gümüş Dezenfekte Otobüslere Nano Gümüş Dezenfekte
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

İzmit Belediyesi, 4 Yeni İş Makinesini Vatandaşlara...
İzmit Belediyesi satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesi daha İzmit halkına kazandırdı.

Haberi Oku