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Çayırova Zabıtasından Yılbaşı Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde yılbaşı denetimi gerçekleştirdi.

Çayırova Zabıtasından Yılbaşı Denetimi

27 Aralık 2023 Çarşamba 10:39

 Çayırova zabıtası, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan kuruyemişçi, tatlıcı, marketler, manavlar vb. yerlerde yılbaşı öncesi fiyat, etiket, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ekipler, denetledikleri yerlerde ruhsat kontrolünde de bulunuyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konulardaki şikayetlerini belediyeye bildirmelerini istedi. 
                                       


İHA
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