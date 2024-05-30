Cumaköy'de Festival Coşkusu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Cumaköy, Pelitli, Kadıllı, Ovacık ve Molla Fenari mahallelerinden birçok çocuk katıldı. Festivalde çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Böyle güzel bir alanı Gebze'mize kazandırmada emeği geçen bende tüm personelimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Gördüğünüz bu eser 3,5 ay içerisinde bu hale getirildi. Ufak tefek eksikleri var, otopark bitirilecek hemen arkamızda duran mezbelelik yapı yıkılıp oraya son derece mükemmel bir mescit ve büyük çaplı tuvaletler yapılacak. Gelirken solda gördüğünüz beton zeminde bir kafeterya ve Güzide Kafe yapılacak. Eksikler tamamlandıktan, spor sahaları da bittikten sonra burası gerçekten sabahtan akşama kadar faaliyetlerin yapılacağı bir alan olarak kullanılacak. Burası Gebze'de belediye olarak hayata geçirilen ilk mesire alanı ama diğer köylerimizde merakla bekliyorlar. Hiç endişeniz olmasın, inşaatı devam eden Pelitli bitecek, devamında Kadıllı, Ovacık ve Molla Fenari olarak mesire alanların sıralaması peş peşe gelecek" dedi.

Konuşmaların ardından özel ikramların sunulduğu festival, çocukların katıldığı ve keyifli saatler geçirdiği oyunlar ve gösterilerle sona erdi.

İHA