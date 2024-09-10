Dilovası'nın İki Yakası Bir Araya Geldi: “Zor da olsa başardık“

Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşımı daha kolay, konforlu ve güvenli hale getiren Dilovası Hastane Yolu Viyadüğünde TOGG ile sürüş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hem imalatı gerçekleştirmek hem de projelendirmek zordu ama sonunda zor da olsa başardık. Dilovası halkına hayırlı olsun. İki yakadan çok rahat geçiş yapılabilecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan Dilovası Hastane Yolu Viyadüğü, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 12. Açılış Bayramı'nda hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve kolay bir ulaşım sağlaması için inşa edilen Dilovası Hastane Yolu Viyadüğünde incelemelerde bulundu. Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ı yanına alarak bindiği TOGG ile de ilk sürüşü yaptı.

Açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Sadece iki yakayı birbirine bağlamak için 212 metrelik bir viyadük imal edilmesi gerekti. Toplamda 935 metre uzunluğunda bir imalat var. Hem burada imalatı gerçekleştirmek hem de projelendirmek zor ama sonunda zor da olsa başardık. Dilovası halkına hayırlı olsun. İki yakadan çok rahat geçiş yapılabilecek. Özellikle hastane bağlantısının yapılmış olmasıyla önemli bir hizmet gerçekleşti" dedi.

"Hastaneye ulaşım çok daha kolay olacak"







"Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Bu Büyükşehir Belediyesi modelinin gücüyle oluşan bir iş. Sayın Cumhurbaşkanımız il sınırında Büyükşehir Belediyesi modeline geçerek güçlü bir belediyecilik modeli oluşturdu. Böylelikle bu yatırımları hayata geçirme imkanı oldu. Eskiden belki merkezi hükümetlerin yetkisi çerçevesinde hayata geçirilmesi umulan, belediyelerden yapılması asla beklenemeyen işler bu yeni model sayesinde yapılabilir hale geldi. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. 'Bu iki yakayı bir araya getireceğiz' dedik. 'Hastaneye ulaşım çok daha kolay olacak' dedik. Böyle zorlu bir işin altına elimizi koyduk. Hem Dilovası halkına hem de Kocaeli halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

İHA