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Engelliler Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşası tamamlanan Engelliler Merkezi’nde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Engelliler Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

18 Ocak 2024 Perşembe 16:33


 İnşaat ve iç tefrişat çalışmaları tamamlanan Çayırova Engelliler Merkezi, yürütülen çevre düzenleme çalışmasının akabinde Çayırova'daki özel bireyler ve ailelerinin kullanımına sunulacak. Başkan yardımcıları ve birim müdürüyle birlikte Engelliler Merkezi’ne giden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı. Çiftçi, yapılan çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve merkezin Çayırova’daki özel bireylerin kullanımına açılacağını dile getirdi. 
 Çayırova’da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak. Merkezde; derslikler, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, engelsiz kafeterya, kültür merkezi, atölyeler ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında merkezin giriş katında özel bireylere yönelik 2. ve 3. kademe özel eğitim okulu da yer alacak. 
                                      


İHA
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