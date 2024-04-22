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Gebze modifiye araç sevdalılarını ağırladı

Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen modifiye araç festivali modifiye araç tutkunlarını buluşturdu. Kapalı Pazar Alanı’na sabah saatlerinden itibaren gelen modifiye araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gebze modifiye araç sevdalılarını ağırladı

22 Nisan 2024 Pazartesi 10:43

 Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda Gebze Belediyesi tarafından  düzenlenen modifiye araç festivali  modifiye araç tutkunlarını buluşturdu.   Kapalı Pazar Alanı’na sabah saatlerinden itibaren gelen modifiye araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Modifiye araç festivali renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Alanda, renkli araçlar, gürültülü motoru olan araçlar ile değişik şekillerde dizayn edilmiş eski ve yeni model araçlar ziyaretçilerin dikkatini çekti. Ziyarette dans edenler, halay çekenler olduğu gözlendi. Festivale katılanların kimisi araçlarını sergilerken kimisi de diğer modifiye araçları inceleme fırsatı buldu. Bazı modifiye tutkunları ise drift alanında performanısını sergileyen araçların sürüşünü izleme fırsatı buldu.

 

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILDILAR

 Gebze Belediyesi yetkilileri festivale 1500’e yakın aracın Türkiye’nin dört bir yanından  katıldığını 10 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti. Festivale Rize’den katılan 22 yaşındaki modifiye tutkunu Burhan Memişoğlu, Gebze’deki festivale Rize’den katıldığını beklentisinin ise bu tür modifiye araç festivalinin yurdun değişik yerlerinde de yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti. Festivale  katılan genç çift Uğur Sudenaz Kırdemir çifti ise kırmızı renkli modifiye araçlarıyla festivalin ilgisini çekti. (Ümit Ülker)

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