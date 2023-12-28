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Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti

Çayırova'ya kazandırılan ve gençlerin buluşma noktası olan kitap kahveleri, bu yıl 82 bin kişi ziyaret etti.

Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti

28 Aralık 2023 Perşembe 09:36

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve özellikle gençlerin kitaplarla buluşma adresi olan kitap kahveleri, 2023 yılı boyunca 82 bin kişi ziyaret etti. Yenimahalle’deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Mahallesi’nde yer alan Akse Kitap Kahve, açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerinin ve gençlerin bir numaralı adresi konumunda. 2 bin 500 metrekare alanı ve binlerce kaynağı barındırmasıyla gençlerin ders çalışma adresi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, bu yıl boyunca 65 bin kişiyi ağırladı. Güzel manzarasıyla sadece Çayırovalılara değil, tüm bölge sakinlerine hizmet veren Akse Kitap Kahve’yi ise 17 bin kişi ziyaret etti. 
                               


İHA
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