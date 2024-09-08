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KO-MEK Yazın Neşesi Oldu

Kentin her alanında kendini hissettiren KO-MEK, yaz aylarında kurduğu uygulama stantları ile çocukların neşesi oldu.

KO-MEK Yazın Neşesi Oldu

08 Eylül 2024 Pazar 11:35

  Bir halk üniversitesi olarak istihdama katkıda bulunan, sanatkâr yetiştiren, kursiyerin kişisel gelişimini sağlayan, bunları yaparken de şehrin sosyal hayatına katkı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kent genelinde düzenlenen etkinliklere de renk katmaya devam ediyor. Kentin sosyal kültürel ve spor alanlarında düzenlenen birçok faaliyette gerçekleştirdiği alan çalışmaları ve uygulama stantlarıyla renk katan KO-MEK her alanda adından söz ettiriyor. 
 12 ilçede 386 farklı branşta toplamda 930 bin 448 kişiye eğitim veren KO-MEK her yaştan vatandaşa eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor. Kişisel gelişim alanında özellikle üniversite öğrencilerinin ilk tercihi olan KO-MEK kursları, kendini geliştirmek ve yeni bir iş sahibi olmak isteyenlerin de vazgeçilmez adresi oluyor. 
 Eğitime verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren KO-MEK alanında uzman eğitmenler eşliğinde kentte düzenlenen birçok sosyal kültürel faaliyete katılarak renk kattı. Son olarak Kocaeli Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Şenliğine maket roket yapımı ve bez çanta boyama stantları ile katılan KO-MEK, çocuklara unutamayacakları renkli anlar yaşattı. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ve kıyasıya yarışların yaşandığı 3. İzmit Körfezi Deniz Festivali’nde de kurduğu uygulama stantları ile yerini alan KO-MEK, çocuklara yönelik  etkinlikle festivalde vatandaşların ilgi odağı oldu. Etkinlikte ayrıca KO-MEK müzik gurubu tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserlerle programa katılan vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek unutulmaz anılarla alandan ayrıldı. 




İHA
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