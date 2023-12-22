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Minikler Anneleriyle Pasta Yaptı

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler için renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Minikler Anneleriyle Pasta Yaptı

22 Aralık 2023 Cuma 10:53

 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Çocuk Kulübü’ndeki öğrenciler anneleriyle birlikte pasta yaptı.   
 Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde son olarak veli öğrenci pasta yapımı etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Çocuk Kulübü’nde eğitim alan minikler, anneleriyle birlikte atölyede buluştu ve pasta hazırladı. ‘Annemle Pasta Yapıyoruz’ etkinliğinde bir araya gelen veli ve öğrenciler, pastalarını gönüllerince hazırlayıp, diledikleri şekilde süslediler. 
 Renkli anların yaşandığı etkinlikte çocukların mutluluğu ve neşesi gözlerinden okunurken, veliler de çocuklarıyla bir arada etkinlik yapabilmenin keyfini çıkardı. 
                                    


İHA
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