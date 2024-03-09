Türel Aksesapağı’nda açılışa katıldı

Gebze Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Dinç ile çok sayıda çevre sakini ve vatandaşın da katıldığı açılışla ilgili kısa bir açıklama yapan Mustafa Türel; “Kıymetli dostlarım Serdar Kumbasar ve Haşim Sancak’a ait Madonoz Döner’in açılışına katıldık, Gebze’ye böyle modern ve temiz bir mekan kazandırdıkları için kendilerini tebrik ediyorum, hayırlı ve bereketli bol kazançlar diliyorum.” Dedi. Gebze’nin bu tür mekanlarla marka şehir olabileceğini ifade eden Türel, Serdar Kumbasar ve Haşim Sancak’ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Açılış öncesi ve sonrası işyeri sahiplerinin yanı sıra gençlerle ve vatandaşlarla sohbet eden Türel, “Göreve geldiğimiz taktirde esnafın tüm sorunlarına kısa sürede çözüm üreteceğiz. Gebze Belediyesinin tüm eksiklerini Gebze’den ve Gebzeli esnaflardan karşılayacağız. Gebze’de kazananların da Gebze’de harcamaları için bölgemizi sosyal alanları ile daha güzel bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.